Afghanistan: Austausch von Gefangenen

Kabul. In Afghanistan verzeichnen Taliban und Regierung nach Wochen militärischer Anspannung wieder Fortschritte beim geplanten Gefangenenaustausch. Die Regierung ließ in den vergangenen Wochen erneut Hunderte inhaftierte Taliban frei, wie ein Sprecher des Sicherheitsrats am Dienstag mitteilte. Damit habe Kabul inzwischen 3.000 Taliban auf freien Fuß gesetzt. Die Taliban entließen nach eigenen Angaben bisher rund 500 Gefangene. Sowohl Regierung als auch die islamistischen Taliban hatten am Montag erneut ihre Bereitschaft für geplante Friedensgespräche bekräftigt. Der Gefangenenaustausch war Teil des USA-Taliban-Abkommens, das beide Seiten Ende Februar in Doha unterzeichnet hatten. (dpa/jW)