Berliner »Syndikat«: Räumung im August geplant

Berlin. Die Kiezkneipe »Syndikat« in Berlin-Neukölln, die sich seit 2018 gegen die Kündigung ihrer Räume durch den Hauseigentümer wehrt, soll am 7. August geräumt werden. Das gab das Kneipenkollektiv am Dienstag auf seiner Internetseite bekannt. Den Räumungsprozess vor dem Landgericht hatte die Gemeinschaft im November 2019 verloren (siehe jW vom 27.11.2019). Die ursprünglich für April angesetzte Räumung wurde wegen der Coronapandemie verschoben. Am kommenden Sonntag soll um 16 Uhr eine Kiezversammlung vor dem »Syndikat« in der Weisestraße 56 stattfinden, um über das weitere Vorgehen zu beraten. (jW)