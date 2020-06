Russland und USA: Im Juni Abrüstungsgespräche

Moskau. Russland und die USA wollen am 22. Juni in Wien bei Gesprächen auf Ebene der Außenministerien über eine mögliche neue Abrüstungsvereinbarung zu Atomwaffen sprechen. Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow bestätigte am Dienstag der Agentur Interfax zufolge den Termin. Themen seien die Rüstungskontrolle und die »strategische Stabilität«, sagte er. Es sei aber unklar, ob – wie von den USA gewünscht – China an dem Treffen teilnehme. Washington hatte am Montag abend mitgeteilt, dass es sich mit Moskau auf die neuen Gespräche zur atomaren Abrüstung geeinigt habe. (dpa/jW)