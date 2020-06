Handelsabkommen mit EU in Vietnam gebilligt

Hanoi. Nach dem EU-Parlament hat auch die Nationalversammlung in Hanoi am Montag das Handelsabkommen zwischen der EU und Vietnam gebilligt. Mit dem Vertrag sollen ab August die Zölle auf 65 Prozent aller EU-Ausfuhren nach Vietnam entfallen. Der Rest soll mit wenigen Ausnahmen nach zehn Jahren folgen. Umgekehrt werden nach dem Inkrafttreten keine EU-Importzölle auf 71 Prozent aller vietnamesischen Waren mehr erhoben, nach sieben Jahren wären es 99 Prozent. Vietnam rechnet damit, seine Exporte in die EU bis zum Jahr 2030 um 44 Prozent zu erhöhen. Nach Singapur ist Vietnam das zweite südostasiatische Land, mit dem die EU ein Handelsabkommen geschlossen hat. (dpa/jW)