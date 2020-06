Klage zugelassen gegen Ex-Audi-Chef Stadler

München. Das Landgericht München hat die Anklage gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugs in der Dieselaffäre zugelassen. Der Prozess gegen Stadler und drei Mitangeklagte soll am 30. September beginnen, wie das Gericht am Montag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen »Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung« vor. Stadler habe spätestens Ende September 2015 von den Abgasmanipulationen bei Audi-Dieselmotoren gewusst, aber den Verkauf der Autos trotzdem nicht verhindert, lautet der Vorwurf gegen ihn. Stadler hat eine Mitwisserschaft oder gar Beteiligung an diesen Manipulationen stets bestritten. Er war von 2007 bis 2018 Audi-Chef gewesen. Wegen Verdunkelungsgefahr war Stadler im Juni 2018 verhaftet worden. (dpa/jW)