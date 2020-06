Deutsche Bahn senkt Fahrpreise

Berlin. Die Deutsche Bahn senkt ihre Fahrpreise im Fernverkehr am 1. Juli um 1,9 Prozent. Damit werde die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergegeben, teilte Vorstandsmitglied Berthold Huber gegenüber dpa am Montag mit. Das gelte für alle Super-Sparpreis-, Sparpreis- und Flexpreis-Tickets sowie für Bahncards und Zeitkarten im Fernverkehr. (dpa/jW)