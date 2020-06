Merkel verteidigt Konjunkturpaket

John MacDougall/AP Kanzlerin Angela Merkel im ARD-Interview am Donnerstag abend

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das milliardenschwere Konjunkturpaket gegen die Kritik verteidigt, es würde künftige Generationen übermäßig belasten. In der ARD-Sendung »Farbe bekennen«, die am Donnerstag nach jW-Redaktionsschluss um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden sollte, sagte sie, die Schulden würden bei Untätigkeit viel höher ausfallen. In der bereits um 19:20 Uhr im ZDF ausgestrahlten Sendung »Was nun?« erklärte Merkel, die Abstandsregeln in der Coronakrise müssten dringend weiterhin eingehalten werden. Das Tragen von Gesichtsmasken in Situationen, in denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, sei ebenfalls »absolut notwendig«, betonte sie. »Das wird so bleiben, so lange wir keinen Impfstoff haben und kein Medikament haben.« Zu einer möglichen zweiten Welle der Pandemie sagte Merkel, sie glaube nicht, »dass es sich genau so wiederholt, wie es war«. Es könne jetzt »viel eher« reagiert werden als beim ersten Auftauchen des neuartigen Coronavirus. (AFP/jW)