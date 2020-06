Das neue Bild des britischen Streetart-Künstlers Banksy zeigt eine schwarze Person und eine große Trauerkerze, die eine US-Fahne in Brand setzt. Zu seiner Solidarisierung mit den Protesten der »Black Lives Matter«-Bewegung gegen rassistische Polizeigewelt schrieb Banksy auf Instagram: »Zuerst dachte ich, ich sollte einfach die Klappe halten und den Schwarzen bei diesem Thema zuhören. Aber warum sollte ich das tun? Es ist nicht ihr Problem, es ist meins.« Zur Erläuterung beschrieb er die Gesellschaft als Haus, in dem ein »gebrochenes Rohr die Wohnung der Leute flutet, die unten leben«. Es sei nicht ihre Aufgabe, das Problem zu lösen. »Sie können es nicht – niemand würde sie in die Wohnung oben hineinlassen«, so Banksy. »Wenn Weiße das nicht reparieren, dann muss jemand nach oben kommen und die Tür eintreten.« (dpa/jW)