Nachschlag: Unternehmerfürsorge

Jens Büttner/ZB/dpa Leif-Erik Holm wünscht sich eine Bazooka

Man wird nicht gut in den Tag entlassen, wenn die ersten Sinnesdaten, die den Wahrnehmungsapparat erreichen, Sätze eines AfD-Mannes sind. Der deutschalternative Bundestagsabgeordnete spricht im Radio als Fachmann für Wirtschaftsfragen, ist also erstklassig berufen, das Konjunkturpaket der Bundesregierung zu wiegen, sagt: »Sehr, sehr teuer bei einer vermutlich begrenzten Wirkung«, klagt: »Mir fehlt die vielgepriesene Bazooka«. Dem halbwachen und gequälten Hirn kommen ein paar Ideen, was sich mit einer Bazooka alternativ alles anstellen ließe, aber Leif-Erik Holm redet weiter: »Es wäre eine Mehrheit für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags da«, der Moderator fragt: »Wieso muss man Spitzenverdiener entlasten?« Holm weiß Antwort: »Diese Spitzenverdiener haben lange gezahlt, den Zuschlag müssen auch die Unternehmen bezahlen«. Ein Spitzeninterview. Immerhin weiß man jetzt, bei wem der Leif-Erik seinen Most holt. (brat)