Wien: 50.000 bei Demo gegen Rassismus

Wien. Unter dem Motto »Black Lives Matter« haben in Wien rund 50.000 Menschen an einer Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt teilgenommen. Die Kundgebung am Donnerstag abend startete am Platz der Menschenrechte in unmittelbarer Nähe zum Marcus-Omofuma-Denkmal. Der nigerianische Asylbewerber war 1999 bei seiner Abschiebung aus Wien im Flugzeug von Polizisten getötet worden. (dpa/jW)