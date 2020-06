Mexiko: Protest wegen Tod in Polizeigewahrsam

Guadalajara. Auch in Mexiko hat es Proteste wegen des Todes eines Mannes in Polizeigewahrsam gegeben. Dutzende Menschen demonstrierten am Donnerstag (Ortszeit) in der Provinzhauptstadt Guadalajara, nachdem bekannt geworden war, dass Giovanni López bereits am 5. Mai unter »Obhut« der Polizei gestorben war. Vor dem Regierungsplatz wurden zwei Polizeiautos angezündet. Nach Angaben der Stadtverwaltung gab es 26 Festnahmen. Die mexikanische Vertretung des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte verurteilte López' Tod und forderte eine unabhängige Untersuchung. (dpa/jW)