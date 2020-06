Libyen: Haftars Truppe weiter zurückgedrängt

Tripolis. In Libyen haben Einheiten der UN-gestützten Regierung die Truppen des aufständischen Generals Khalifa Haftar weiter zurückgedrängt. Die Armee sei bis in das Stadtzentrum der strategisch wichtigen Stadt Tarhuna vorgerückt, sagte ein Militärsprecher am Freitag der Deutschen Presseagentur. Die Einheiten Haftars hatten sich demnach bereits zuvor aus der Stadt zurückgezogen. Tarhuna liegt rund 60 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Tripolis. Am Donnerstag hatte Regierungschef Fajes Al-Sarradsch erklärt, dass die gesamte Hauptstadt wieder unter Kontrolle sei. (dpa/jw)