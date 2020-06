Weiße Ignoranz

Die französische Schriftstellerin Virginie Despentes hat in einem offenen Brief Rassismus in Frankreich und die Ignoranz vieler Weißer angeprangert. »In Frankreich sind wir keine Rassisten, aber seit 25 Jahren veröffentliche ich Bücher und habe nur einmal die Fragen eines schwarzen Journalisten beantwortet«, schreibt die 50jährige in einem Brief, den der Sender France Inter am Donnerstag veröffentlichte. »Das letzte Mal, als jemand verlangte, meine Papiere zu sehen, war ich mit einem Araber unterwegs«, so die Autorin, die unter anderem für ihren Roman »Baise-moi – Fick mich« bekannt ist. (dpa/jW)