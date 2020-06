Bayer-Pflanzengift verboten

Frankfurt a. M. Ein US-Berufungsgericht hat Bayer den Verkauf seines Pflanzengiftes Dicamba in den USA verboten. Das Gericht erklärte am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco, dass die US-Umweltbehörde EPA die Risiken im Zusammenhang mit dem Herbizid erheblich unterbewertet und völlig versäumt habe, andere Risiken hinsichtlich Dicamba zu untersuchen. Die EPA habe bei der Verlängerung der Zulassung des Herbizids Ende 2018 zudem gegen Bundesrecht verstoßen. Dicamba wird außer von Bayer auch von BASF und dem US-Rivalen Corteva hergestellt. Deren Produkte sind von dem Urteil ebenfalls betroffen. (Reuters/jW)