Covid-19-Testiniative in Afrika gestartet

Addis Abeba. Die panafrikanische Gesundheitsbehörde »Africa CDC« stellt den Kampf gegen das Coronavirus auf eine neue Basis. Eine mit Industriepartnern und staatlichen Institutionen gegründete Initiative, »Partnership to Accelerate Covid-19 Testing« (PACT) genannt, soll nationale Anstrengungen der afrikanischen Länder koordinieren und bestehende Kapazitäten ausbauen. »Das ändert völlig die bisherige Dynamik«, sagte John Nkengasong, der Leiter des zur Afrikanischen Union (AU) gehörenden »Africa CDC«, am Donnerstag. So sollen 100.000 Gesundheitsmitarbeiter ausgebildet werden und eine Million Sozialarbeiter zum Einsatz kommen. Bisher gibt es auf dem Kontinent laut Nkengasong im Schnitt 5.400 Coronanachweise pro Tag. In den kommenden Monaten seien zehn Millionen Tests geplant. (dpa/jW)