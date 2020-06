Entführte Politikerin tot in Mexiko aufgefunden

Colima. Gut einen Monat nach der Entführung einer Politikerin ist deren Leiche in Mexiko entdeckt worden. Präsident Andrés Manuel López Obrador gab den Tod seiner Parteikollegin Anel Bueno am Mittwoch (Ortszeit) in der Stadt Campeche bekannt. Die 38jährige Parlamentsabgeordnete im Bundesstaat Colima war am 29. April von bewaffneten Männern verschleppt worden, als sie im Zuge der Coronakrise den Ort Ixtlahuacán besuchte. Ihre verscharrten Überreste, ebenso wie die von drei Männern, wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Nähe einer Landstraße gefunden, etwa 30 Kilometer vom Entführungsort entfernt. (dpa/jW)