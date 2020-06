Neue Regierung in Belarus ernannt

Minsk. Im Vorfeld der Präsidentenwahl in Belarus hat Staatschef Alexander Lukaschenko im Schnellverfahren eine neue Regierung ernannt. Das teilte das Präsidialamt in Minsk am Donnerstag mit. Ministerpräsident der Exsowjetrepublik wird demnach Roman Golowtschenko, der bislang das staatliche Komitee für Militärindustrie leitete. Der 46jährige löst damit Sergej Rumas ab, dessen Kabinett am Mittwoch von Lukaschenko entlassen worden war, weil es zu wenig gegen die Wirtschaftsprobleme des Landes in der Coronakrise unternommen habe. Der Präsident will sich im Sommer für eine sechste Amtszeit bestätigen lassen. Die Wahl ist für den 9. August angesetzt. (dpa/jW)