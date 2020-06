Haftars Truppen verlassen libysche Hauptstadt

Tripolis. In Libyen ziehen sich die Kräfte des Warlords General Khalifa Haftar nach langen Kämpfen aus der Hauptstadt Tripolis zurück. Das gelte auch für sämtliche Vororte, hieß es aus Militärkreisen am Donnerstag. Angehörige der Truppen der UN-gestützten Regierung in Tripolis erklärten, sie würden dort nun alle Gebiete wieder kontrollieren. Ob Haftars Position durch den Rückzug geschwächt wird, war zunächst unklar. Am Mittwoch war er zu Gesprächen nach Ägypten, dessen Regierung den Warlord unterstützt, gereist. Der Chef der Regierung in Tripolis, Fajes Al-Sarradsch, wollte am Donnerstag seinen Verbündeten, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, in Ankara treffen. (dpa/jW)