Chinas Autobranche mit Absatzplus

Beijing. In der Volksrepublik China werden nach Abklingen der Coronapandemie wieder deutlich mehr Autos gekauft. Der Pkw-Absatz stieg im Mai den zweiten Monat in Folge und nahm um 11,7 Prozent auf 2,14 Millionen Fahrzeuge zu, wie der dortige Verband der Automobilhersteller (CAAM) am Dienstag mitteilte.

Der Branchenlobbyist rechnet aber wegen der starken Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens in den Monaten zuvor damit, dass im Zeitraum Januar bis Mai der Absatz auf dem weltweit größten Automarkt um 23,1 Prozent auf 7,9 Millionen Fahrzeuge eingebrochen ist. (Reuters/jW)