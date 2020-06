Millionen Hektar Wald in Russland verbrannt

Moskau. In Russland ist in diesem Jahr Greenpeace zufolge bereits die Vegetation und Bebauung auf einer Fläche größer als Griechenland abgebrannt. Das Gebiet sei rund 13,5 Millionen Hektar groß, teilte die Umweltorganisation am Dienstag der russischen Tageszeitung Kommersant mit. Besonders betroffen sei vor allem die Region um den Baikalsee in Sibirien. (dpa/jW)