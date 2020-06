Spargelernte: Deutlich geringere Erträge

Bonn. Die Wachstumsjahre beim Spargelanbau sind offenbar vorbei: Auch wegen der Coronakrise rechnen Experten mit einer deutlich geringeren Ernte. Nach Einschätzung der Agrarmarktinformationsgesellschaft (AMI) in Bonn könnte die Erntemenge dieses Jahr um rund 30 Prozent unter der des Vorjahres liegen, teilte dpa am Montag mit. 2019 wurden bundesweit 122.000 Tonnen geerntet. Das waren bereits acht Prozent weniger als im Rekordjahr 2018. Der Rückgang der Erntemenge entspreche ungefähr dem Anteil der Gastronomie am Spargelabsatz. (dpa/jW)