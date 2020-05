VW-Arbeitervertreter dementieren Putsch

+ Update 16:50 +

Wolfsburg. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann, die im VW-Aufsichtsrat die Beschäftigten vertreten, haben einen Bild-Bericht über einen angeblichen Putschversuch gegen Vorstandschef Herbert Diess in einer gemeinsamen Stellungnahme vom Donnerstagzurück gewiesen, ihre Kritik am Management jedoch bekräftigt. Osterloh hatte bereits im März die Leitung für die Fehlplanungen in der Produktion des neuesten Golf-Modells verantwortlich gemacht. Die Folgen seien technische Fehler und ein völlig überzogener Druck auf die Kolleginnen und Kollegen an den Montagelinien, deren Arbeitsplätze letztlich gefährdet seien. (dpa/jW)