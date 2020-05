Französisches Parlament billigt Corona-App

Paris. Das französische Parlament hat dem Einsatz einer Warn-App zur Eindämmung des Coronavirus zugestimmt. Nationalversammlung und Senat in Paris billigten am Mittwoch abend die Anwendung der App mit dem Namen »Stop Covid«. Sie warnt Nutzer, wenn sie sich in der Nähe von Coronainfizierten aufgehalten haben. Dafür wird die drahtlose Bluetooth-Technologie genutzt. Die Regierung will den Einsatz der App in den kommenden Tagen starten. (AFP/jW)