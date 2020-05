Iran mit neuem Parlamentspräsidenten

Teheran. Mohammed Bagher Ghalibaf ist zum Präsidenten des neuen iranischen Parlaments gewählt worden. Der 58jährige bekam am Donnerstag 230 der 267 abgegebenen Stimmen, wie das Staatsfernsehen berichtete. Ghalibaf war von 2005 bis 2017 Bürgermeister von Teheran, außerdem war er während seiner Karriere Polizeichef und Mitglied der Revolutionsgarden und trat dreimal als Präsidentschaftskandidat an. Bei der Parlamentswahl im Februar hatten die meisten Bürger in der Hauptstadt Teheran für ihn gestimmt. (AFP/jW)