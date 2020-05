Tote nach Angriffen in Afghanistan

Kabul. In Afghanistan flammt die Gewalt nach einer dreitägigen Waffenruhe wieder auf: Bei Angriffen wurden mindestens 14 afghanische Sicherheitskräfte getötet, wie Provinzpolitiker am Donnerstag berichteten. Zu den Angriffen bekannte sich zunächst niemand. In der Provinz Parwan nördlich der Hauptstadt Kabul wurden nach Angaben dortiger Politiker sieben Soldaten bei einem Überfall auf einen Kontrollposten getötet. In der Westprovinz Farah seien sieben Polizisten bei einem Angriff umgekommen. Bei beiden Attacken sollen Truppen gefangengenommen worden sein. Zum Fest des Fastenbrechens, Eid Al-Fitr, hatten die Taliban am Samstag eine dreitägige Waffenruhe verkündet. Die Regierung folgte der Ankündigung, auch um die geplanten Friedensverhandlungen mit den Taliban voranzutreiben. (dpa/jW)