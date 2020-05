US-Kongress stimmt »Uiguren-Gesetz« zu

Washington. Der US-Kongress hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, in dem US-Präsident Donald Trump zu Sanktionen gegen chinesische Regierungsvertreter wegen der vermeintlichen Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Volksrepublik aufgefordert wird. Nach der einstimmigen Annahme durch den Senat stimmte am Mittwoch abend (Ortszeit) auch das Repräsentantenhaus dem Entwurf mit nur einer einzigen Gegenstimme zu. Der Republikaner Trump muss das Gesetz noch unterzeichnen, damit es in Kraft tritt. (dpa/jW)