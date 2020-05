Hinweise auf Brände am Nordpolarkreis

Moskau. Am Nordpolarkreis brennen Forschern zufolge wahrscheinlich schon wieder Wälder und andere eisfreie Flächen. Satellitenbilder lassen darauf schließen, dass sich nach den schlimmen Bränden vom vergangenen Sommer erneut erste Feuer entzündet haben. Das teilte der Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) am Mittwoch im britischen Reading mit. Die Feuer wüten der Auswertung zufolge vor allem in Sibirien, wie ein Sprecher sagte. In Russland kämpft die Feuerwehr seit Wochen gegen Waldbrände. (dpa/jW)