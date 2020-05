Polizei: Johnsons Berater hat Regeln gebrochen

Durham. Der britische Regierungsberater Dominic Cummings hat nach Einschätzung der Polizei möglicherweise doch die Coronaregeln verletzt. Der Chefberater von Premierminister Boris Johnson habe mit einer Fahrt ins Ausflugsziel Barnard Castle am Ostersonntag eventuell einen geringfügigen Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen begangen, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Behörde der nordostenglischen Grafschaft Durham. Mit Konsequenzen habe er aber nicht zu rechnen. Cummings bestreitet einen Regelbruch bislang ebenso vehement wie die Regierung. Er hat bislang auch die Rückendeckung des Premierministers. (dpa/jW)