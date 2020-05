China: Rückholflüge aus Indien wegen Corona

Neu-Delhi. China bietet seinen Bürgern in Indien erstmals während der Coronapandemie Rückholflüge in die Heimat an. Die ersten Chartermaschinen für gestrandete Studenten, Touristen und Geschäftsleute sollen ab Anfang Juni abheben, schrieb die chinesische Botschaft auf ihrer Internetseite. In den vergangenen Tagen hat es in Indien, wo mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben, immer wieder neue Rekordwerte bei den gemeldeten Infektionen gegeben, während eine zwei Monate dauernde Ausgangssperre immer weiter gelockert wird. (dpa/jW)