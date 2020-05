Chilenische Airline »Latam« meldet Insolvenz an

Santiago de Chile. Inmitten der Coronakrise hat Lateinamerikas größte Airline, die chilenische »Latam«, Insolvenz angemeldet. Die Unternehmensgruppe und die Tochterunternehmen in Chile, Peru, Kolumbien, Ecuador und den Vereinigten Staaten beantragten am Dienstag Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts, wie die Airline mitteilte. Die Töchter in Argentinien, Brasilien und Paraguay waren zunächst nicht betroffen. »Latam« beförderte im vergangenen Jahr rund 74 Millionen Passagiere. (dpa/jW)