Brandenburg: Tarifrunde für Pflegebereiche

Berlin. Für die rund 1.700 Beschäftigten von acht gemeinnützigen Unternehmen in der Sozialwirtschaft und Pflege im Land Brandenburg, die Betriebe sind in der Paritätischen Tarifgemeinschaft e. V. (PTG) jeweils mit Tarifbindung Mitglied, beginnen am heutigen Dienstag Tarifverhandlungen. Es geht um Regelungen, die ab Januar 2021 wirksam werden sollen. Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg fordert für die Beschäftigten in den Bereichen Pflege, Behindertenbetreuung, in den Werkstätten für behinderte Menschen und der Verwaltung 6,5 Prozent mehr Entgelt. »Unsere Beschäftigten brauchen wesentlich verbesserte Arbeitsbedingungen – deshalb unsere Entgeltforderung«, so der Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke am Montag in einer Stellungnahme. (jW)