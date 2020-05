Lufthansa: Merkel gegen EU-Auflagen

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich nach einem Bericht des Handelsblatts (Montagausgabe) gegen mögliche Pläne der EU-Kommission stellen, die Rettung der Lufthansa nur unter hohen Auflagen zu genehmigen. Demnach plane die Kommission, der Lufthansa wertvolle Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt am Main und München zu nehmen. Merkel habe in einer Sitzung des CDU-Präsidiums gesagt, sie wolle sich von der EU-Kommission nicht »zu sehr« hereinreden lassen und: »das wird ein harter Kampf«. (dpa/jW)