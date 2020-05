NRW: Bei mehr Polizisten rechte Gesinnung vermutet

Düsseldorf. Die Zahl von Beamten der Polizei in Nordrhein-Westefalen, bei denen eine »rechtsextreme« Gesinnung vermutet wird, ist deutlich gestiegen. Wegen rassistischer, fremdenfeindlicher oder volksverhetzender Äußerungen gab es nach Angaben des Direktors des Landesamtes der Polizei für Ausbildung und Personalangelegenheiten, Michael Frücht, allein im laufenden Jahr bisher 15 Ermittlungsverfahren, wie der WDR am Montag berichtete. In den neun Jahren zuvor sei nur gegen insgesamt zehn Personen ermittelt worden. (jW)