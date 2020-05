Afrikanische Union: Eigenständigkeit gefordert

Addis Abeba. Anlässlich des »Afrikatages« hat der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, am Montag die Notwendigkeit unterstrichen, dass der Kontinent seinen eigenen Weg gehen müsse, um Lösungen für Probleme zu finden. »In einer Welt, in der der Multilateralismus auf eine harte Probe gestellt wird, muss Afrika aufhören, Lösungen von anderen zu erwarten«, sagte der Vorsitzende. Der 25. Mai war der 57. Jahrestag der Gründung der Vorläuferorganisation der AU. Am Vorabend hatte Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa in seiner Ansprache an die Nation den Westen wegen seiner Einmischung in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Länder gegeißelt. (Xinhua/jW)