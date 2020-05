US-Botschafter droht BRD

Darko Vojinovic/AP Photo Will die Diskussion um »nukleare Teilhabe« in BRD beendet sehen, US-Botschafter Richard Grenell (Belgrad, 24. Januar)

Berlin. Der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, hat die Bundesrepublik aufgefordert, die Diskussion über die Lagerung von US-Atomwaffen in Deutschland zu beenden. In einer am Donnerstag auf der Webseite der US-Botschaft in Berlin veröffentlichten Erklärung schrieb Grenell, die Bundesrepublik müsse sich entscheiden, ob sie weiterhin vollwertiges NATO-Mitglied sein wolle. Die »nukleare Teilhabe« sei die Voraussetzung dafür, dass die USA auf die Meinung der Bündnispartner Rücksicht nähmen. Grenells Kollegin in Warschau, Georgette Mosbacher, ergänzte seine Aussage mit dem Tweet, dass Polen sicherlich gern US-Atomwaffen aufnehmen würde, wenn Deutschland sie nicht mehr wolle. Der deutsche Botschafter in Warschau, Ralf Nikel, versicherte daraufhin ebenfalls über Twitter, die BRD halte ihre Bündnisverpflichtungen ein. »Jede weitere Spekulation ist zwecklos«. Eine offizielle Reaktion der polnischen Regierung gab es zunächst nicht.

Reinhard Lauterbach