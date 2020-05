Brasilien: Gesundheitsminister Teich räumt Posten

Eraldo Peres/AP/dpa

Brasília. Die Krise der Regierung um den faschistischen Präsidenten Jair Bolsonaro inmitten der sich verschärfenden Coronapandemie hält an. Der brasilianische Gesundheitsminister Nelson Teich hat nach nur einem Monat im Amt seinen Posten schon wieder geräumt. Wie das Gesundheitsministerium in Brasília der dpa am Freitag bestätigte, hat er um seine Entlassung gebeten.

Dies ist bereits der zweite Abschied an der Spitze des Gesundheitsministeriums während der Coronakrise. Bolsonaro hatte Teichs Vorgänger Luiz Henrique Mandetta wegen Umstimmungen im Umgang mit dem Coronavirus entlassen (jW berichtete). (dpa/jW)