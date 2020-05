Italien testet ab Montag 150.000 Menschen

Rom. In Italien startet am Montag eine Antikörperteststudie mit rund 150.000 Teilnehmern, um die Dunkelziffer der mit dem SARS-CoV-2 Infizierten zu ermitteln. Das Gesundheitsministerium und die Statistikbehörde wollen Blutproben auswerten, die das nationale Rote Kreuz von Menschen in 2.000 Orten nehmen soll. Das teilte das Ministerium in Rom am Wochenende mit. Die dafür repräsentativ Ausgewählten würden telefonisch um ihre Mithilfe gebeten. Die Teilnahme sei aber freiwillig, die Daten würden für die Forscher anonymisiert. (dpa/jW)