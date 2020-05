Athen dementiert Bericht über Landbesetzung

Athen. Die Regierung in Athen hat am Sonntag Berichte zurückgewiesen, wonach türkische Soldaten am Grenzfluss Evros einen Landstreifen in griechischem Staatsgebiet besetzt haben. Die Pressemeldungen über die Besetzung des normalerweise um diese Jahreszeit unter Wasser liegenden Streifens Land seien »komplett falsch«, sagte Außenminister Nikos Dendias im Fernsehsender Skai TV. Es habe zwar in dem Grenzgebiet vermehrte Aktivitäten türkischer Soldaten gegeben. Sie hätten aber kein griechisches Land besetzt. Am Mittwoch hatte Dendias gesagt, es gebe eine »Auseinandersetzung« über die genaue Grenze am Evros. (AFP/jW)