Venezuela: Erster Tanker aus Iran eingetroffen

Caracas. Der erste von fünf iranischen Öltankern ist in venezolanischen Gewässern angekommen. Er werde von Militärschiffen Venezuelas eskortiert, teilte Ölminister Tareck El Aissami am Sonnabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Vier weitere Tanker, die laut Medienberichten insgesamt 1,5 Millionen Barrel Treibstoff liefern, würden in den kommenden Tagen erwartet. Teheran hatte vor einigen Tagen die USA davor gewarnt, den Transport zu stoppen. Sowohl der Iran als auch Venezuela fürchteten ein Eingreifen der USA, die beide Staaten mit Sanktionen belegt hatten. Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hatte dem Iran am Mittwoch in einer Fernsehansprache für die Unterstützung gedankt. (AFP/jW)