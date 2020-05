Argentinien verlängert Umschuldungsangebot

Buenos Aires. Kurz vor Fristende hat die argentinische Regierung ihr Umschuldungsangebot an die privaten Gläubiger erneut verlängert. Bis zum 2. Juni könnte mit den Eignern von nach ausländischem Recht ausgegebenen Staatsanleihen nun weiter nach einer Lösung im Schuldenstreit gesucht werden, teilte das Finanzministerium in Buenos Aires am Donnerstag (Ortszeit) mit. Eigentlich wäre am Freitag die Frist abgelaufen. Ein erstes Angebot der Regierung sah einen Schuldenschnitt und ein Zahlungsmoratorium bis 2023 vor, wurde aber von den Gläubigern abgelehnt. (dpa/jW)