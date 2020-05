München. Die Saison der dritten Liga soll am 30. Mai fortgesetzt und am 4. Juli abgeschlossen werden, bekräftigte der Deutsche Fußballbund (DFB) am Donnerstag. Es handle sich um eine »bundesweite Profispielklasse«, konstatierte DFB-Präsident Fritz Keller, »negative politische Verfügungslagen an vereinzelten Standorten dürfen hier nicht den deutschlandweit mehrheitlich möglichen Spielbetrieb komplett unterbinden«. Das bezog sich auf Vereine wie den Halleschen FC, den 1. FC Magdeburg und Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena, die sich mit Verweis auf die behördlichen Regeln in ihren Bundesländern deutlich für einen Abbruch der Saison ausgesprochen haben. In Thüringen ist »professioneller Mannschaftssport« bis 5. Juni verboten, Jena soll nun für das Heimspiel am 31. Mai gegen den Chemnitzer FC ein Ausweichstadion suchen. Ein CFC-Spieler musste am Montag nach einem positiven Coronatest mit zwei Teamkollegen auf Anordnung des Gesundheitsamtes eine 14tägige häusliche Quarantäne antreten. (sid/jW)