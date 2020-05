Nach Connewitz: Täter darf Volljurist werden

Dresden. Der wegen seiner Beteiligung an dem massenhaften Angriff von Neonazis und Hooligans im Leipziger Stadtteil Connewitz Anfang 2016 rechtskräftig verurteilte Justzianwärter Brian E. darf nun doch in Sachsen Volljurist werden. Das bestätigte eine Sprecherin des zuständigen Oberlandesgerichts (OLG) Dresden laut Fachportal Legal Tribune Online am Montag abend. Das OLG begründete demnach seine Entscheidung mit dem eigenen Monopol bei der Juristenausbildung. Die grundgesetzlich geschützte Berufswahlfreiheit falle zugunsten von E. besonders ins Gewicht. Dem Bericht zufolge unterliegt dessen Ausbildung zum Volljuristen der Auflage, nicht in sensiblen Bereichen wie dem Staatsschutz eingesetzt zu werden. (jW)