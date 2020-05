Börsenwetten wieder umfänglich möglich

Frankfurt am Main. Das im Zuge der Kursturbulenzen an den Finanzmärkten verhängte Verbot von Leerverkäufen in Österreich, Frankreich, Spanien, Griechenland und Belgien ist zum heutigen Dienstag ausgelaufen. Die Verordnung endete in Abstimmung mit der europäischen Markt- und Wertpapierbehörde, teilte die österreichische Finanzaufsicht FMA am Montag mit. Die Beendigung der einschränkenden Maßnahmen sei ein Schritt zurück zur Normalität, hieß es. Leerverkäufe gelten als Faktor für die Beschleunigung von Abwärtstrends an Börsen, weil Anleger dabei auf den Kursverfall einer Aktie setzen.

(Reuters/jW)