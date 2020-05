IG BAU fordert Schutz für Erntehelfer

Frankfurt am Main. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt hat einen besseren Schutz für ausländische Erntehelfer gefordert. »Der Schutz der Saisonkräfte vor Covid-19-Infektionen ist nicht sichergestellt«, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Harald Schaum am Samstag. Die Bundesregierung müsse die bestehenden Regelungen nachbessern. Sie seien unter Zeitdruck entstanden und enthielten schwerwiegende Mängel. Missstände bestünden nicht nur in der Fleischindustrie. Auch in der Landwirtschaft gebe es gravierende Verstöße gegen Hygienevorschriften wie etwa die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. (dpa/jW)