USA: Attentate in Afghanistan vom IS

Washington. Die US-Regierung macht den sogenannten Islamischen Staat (IS) für zwei Anschläge in Afghanistan verantwortlich. Bei den Angriffen auf eine Entbindungsstation in Kabul und ein Begräbnis in der östlichen Provinz Nangarhar am Dienstag waren mehr als 50 Menschen getötet worden. Ziel war vor allem die schiitische Minderheit der Hasara. Zuvor hatte die afghanische Regierung die Taliban beschuldigt. Der IS lehnt ein Friedensabkommen zwischen den Taliban und den USA ab. (dpa/jW)