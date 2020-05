Venezuela: Protest gegen britische Putschpläne

Caracas. Die Regierung Venezuelas hat Großbritannien dazu aufgefordert, sich von Putschplänen gegen sie zu distanzieren. Am Donnerstag (Ortszeit) erklärte Außenminister Jorge Arreaza über Twitter, er habe den britischen Diplomaten Duncan Hill einbestellt, um ihm eine offizielle Protestnote zu übergeben. Zudem erwarte er eine Erklärung zur vom britischen Außenministerium gebildeten »Einheit für den Wiederaufbau Venezuelas«. Das britische Portal The Canary hatte am Donnerstag über Dokumente berichtet, die im Rahmen des »Gesetzes zur Informationsfreiheit« freigegeben werden mussten. Aus diesen geht die Existenz der Geheimeinheit hervor, mit deren Hilfe sich London im Gegenzug für die Unterstützung der Umsturzpläne des venezolanischen Oppositionspolitikers Juan Guaidó »Garantien« für die britische Wirtschaft sichern wollte. (PL/jW)