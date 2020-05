Deckname Rainer

HO/picture alliance/AP Photo Überlebte Folter und Kriege: Madeleine Riffaud 1944 in Paris

Im vergangenen Sommer wurde sie 95 Jahre alt. Madeleine Riffaud, eine der letzten Überlebenden der französischen Résistance, Kriegsreporterin in Algerien und Vietnam, Dichterin und investigative Journalistin.

»Angst vor Stiefeln / Angst vor Schlüsseln / Angst vor Türen / Angst vor Fallen. Zwei sind’s – ich zwischen ihnen beiden / »Marsch« heißt’s – sonntags, ein Sonnentag! / Marsch! – hin zum großen Kerker / Dem Eingang in die Folterhölle.« Diese Zeilen schrieb Riffaud in Gestapohaft. Am 23. Juli 1944 war sie in die berüchtigte Rue de Saussaies, Nummer 11 eingeliefert worden. Die 19jährige Widerstandskämpferin hatte am hellichten Tag einen Naziunteroffizier auf einer Pariser Fußgängerbrücke erschossen. »Es ist furchtbar zu töten«, wird sie später sagen, »auch einen Feind». Aber »es war notwendig«.

Der Résistance innerlich angeschlossen hatte sich die aus einer Lehrerfamilie stammende Riffaud früh. Die glückliche Kindheit im nördlichen Département Somme war von Erinnerungen an die »Grande Guerre«, den grausamen Ersten Weltkrieg und einen verwundeten Vater getrübt. Als 16jährige erlebt sie im Juni 1940 die Flucht von Millionen Menschen vor der deutschen Wehrmacht. Ein furchtbarer Schock. Selbst mit ihren Großeltern auf der Flucht, wird sie im Bahnhof Amiens von einem deutschen Offizier mit einem kräftigen Fußtritt zu Boden gestoßen. »Mit der Nase im Staub« beschließt sie: »Ihr werdet uns nicht mehr lange demütigen«.

Zeit der Rache

Anfang 1942 schließt sie sich der Résistance an, zunächst in der kommunistischen Studentengruppe. Sie führt ein Doppelleben, als Studentin der Hebammenschule in Port-Royal und als Verbindungsagentin. Im Februar 1944 werden 23 Mitglieder der migrantischen Partisanengruppe »Manouchian« gefoltert und hingerichtet. Riffauds Antwort lässt nicht lange auf sich warten: Sie engagiert sich im bewaffneten Kampf bei den von der kommunistischen Partei gegründeten Francs-tireurs et partisans (FTP), den »Freischärlern und Partisanen«.

Im Juni 1944 kommt es zum Massaker von Oradour, 642 Menschen werden in dem Dorf von der SS erschossen und verbrannt. Riffaud kannte es gut, als es noch voller Leben war: »Als Kind habe ich dort in der Feriensonne gespielt. In den Strudeln der Glâne habe ich die Forellen mit ihrem goldenen Bauch springen sehen. Meine Eltern kannten die Dorflehrer gut, diejenigen, die gestorben sind, verbrannt mit ihren Schülern.« Und am 20. Juli wurde ihr Kamerad »Picpus« ermordet. »Das war zuviel« für die 19jährige. Die Zeit der Rache war gekommen. Die FTP-Kämpferin mit dem Decknamen Rainer – nach ihrem Lieblingsdichter Rilke – schießt. »Der Mann, der schoss, das war ich«, schreibt sie 50 Jahre später in ihrem leider nicht übersetzten Buch »On l’appelait Rainer« (1994). Darin berichtet sie zum ersten Mal über die erlittene Folter. Sie wird zwischen französischer Miliz und Gestapo hin und her geschoben. Nach der Rue de Saussaies ist es das Gefängnis Fresnes, »das Vorzimmer des Todes«.

Am 5. August soll sie erschossen werden, landet aber erneut in der Rue de Saussaies. Dort wird sie mit Schlafentzug und Stromstößen gefoltert, zwei Wochen lang auf einen Stuhl gefesselt. Sie verrät keinen Namen. »Selbst in den schlimmsten Momenten – zum Beispiel als uns die Deutschen für ein Stück Brot weinen, ja kriechen sehen wollten – muss man sich sagen: Ich bin kein Opfer! Ich bin eine Kämpferin! Das ändert alles!«

Am 15. August soll sie nach Ravensbrück deportiert werden. Eine Kameradin springt mit ihr aus dem Zug – sie werden von der SS »empfangen« und zurück nach Fresnes gebracht. Am 19. August kommt »Rainer« bei einem Gefangenenaustausch frei. Nach 36 Stunden »Ruhepause« im Krankenhaus ist die Offiziersanwärterin der Compagnie Saint-Just auf den Barrikaden. Sie folgt dem Aufruf zum Pariser Aufstand. Auf einem Panzer befehligt sie Partisanen, schafft es mit ihnen, einen Zug flüchtender Nazisoldaten zum Stillstand zu bringen und die Kaserne Place de la République zu erobern. Sie wird als Heldin gefeiert.

Paris ist befreit, Frankreich noch lange nicht. »Rainer« will weiterkämpfen, darf es aber nicht in einem Land, in dem das Frauenwahlrecht noch nicht in Kraft ist. Es heißt nun: Rückkehr zum Leben. Sie fällt in eine tiefe Depression: »Ich war lebendig, aber zerstört«. Wo ist ihr Platz, fragt sie sich, bei den Toten, bei den Lebenden?

»Mit geballter Faust«

Eine kurze Ehe verbindet sie mit dem kommunistischen Schriftsteller Pierre Daix, der das KZ-Mauthausen überlebt hatte. Die erlittene Folter, verbunden mit der Scham, überlebt zu haben, sollte ihren weiteren Weg bestimmen: »Ich musste mein Leben rechtfertigen, vor mir mehr als vor den anderen.« Die Literatur wird Zuflucht, die Feder zur Waffe. Im Herbst 1945 erscheinen ihre Gedichte unter dem Titel »Mit geballter Faust« (»Le Poing fermé«). In den nächsten Jahren arbeitet sie für die Tageszeitung Ce soir, für die Zeitschrift des Gewerkschaftsbunds CGT und ab 1958 für L’Humanité. 1951 berichtet sie über die Internationale Föderation der demokratischen Jugend in Berlin. Dort lernt sie den vietnamesischen Dichter Nguyen Dinh Thi kennen, ihre große Liebe. Sie schreibt und übersetzt antikolonialistische Gedichte.

Als Kriegsreporterin ist sie bis 1973 auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit, will Brücken zwischen den Menschen bauen. Als Sonderkorrespondentin berichtet sie aus dem algerischen Krieg und aus Nordvietnam. 1962 entkommt sie schwerverletzt einem Attentat der kolonialistischen Geheimorganisation OAS, später den US-Bomben in Vietnam. 1965 erscheint ihr Buch »Im Maquis des Vietcong«, 1967 »Nordvietnam – unter dem Bombenhagel geschrieben«.

Nach 1973 schreibt sie Erzählungen, Kinderbücher und eine Anthologie von Gedichten (»Cheval Rouge«, »Rotes Pferd«). Ihr Bestseller »Les linges de la nuit« (»Nachtwäsche«) beschreibt 1974 den schwierigen Alltag in Krankenhäusern – dafür arbeitete sie mehrere Monate lang inkognito als Pflegehelferin.

Bis vor kurzem trat Madeleine Riffaud als Zeitzeugin in Versammlungen und Schulen auf – eine der letzten, die die Befreiung von Paris miterkämpft hatten. Heute noch geplagt von den Verletzungen und vom Trauma der Folter, aber ungebrochen. »Aber wir fühlten auch, dass es im Innersten etwas gab, was unangreifbar war und unverletzbar«, beschrieb Anna Seghers in »Das siebte Kreuz« diese innere Haltung.