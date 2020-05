Burundi weist WHO-Landeschef aus

Bujumbura. Burundi weist den Landeschef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus. Die Ausweisung fällt mitten in den Präsidentschaftswahlkampf, der trotz der Pandemie mit Großveranstaltungen fortgesetzt wird. Das Außenministerium habe den WHO-Landeschef Walter Kazadi Mulombo und drei Mitarbeiter zu »Personae non gratae« erklärt, teilte die Regierung des ostafrikanischen Staates am Mittwoch mit, ohne Gründe zu nennen. Nach einem mutmaßlich manipulierten Referendum zur Verlängerung der Amtszeit will sich Präsident Pierre Nkurunziza am 20. Mai im Amt bestätigen lassen. (Reuters/jW)