Portugal nimmt junge Flüchtlinge auf

Athen. Portugal will 500 unbegleitete Kinder aus den Lagern auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis aufnehmen. Dies kündigte das Migrationsministerium in Athen am Donnerstag an. Auch Serbien wolle 50 unbegleitete Kinder aufnehmen, teilte das Athener Migrationsministerium weiter mit. Ein Plan der EU sieht vor, dass rund 1.600 jugendliche Geflüchtete aus Griechenland in andere EU-Staaten gebracht werden. Bisher haben lediglich die BRD, Luxemburg und Großbritannien insgesamt 75 Kinder aufgenommen. In den völlig überfüllten Lagern der Inseln im Osten der Ägäis harren zur Zeit etwa 37.300 Menschen aus. (dpa/jW)