Afghanistan: Erneut Tote nach Anschlag

Kabul. Zwei Tage nach den schweren Anschlägen in Afghanistan mit mehr als 50 Toten sind im Osten des Landes erneut Zivilisten getötet worden. Mindestens fünf Menschen seien bei einer Explosion einer Autobombe vor einem Militärgebäude in der Hauptstadt Gardis der Provinz Paktia getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Mindestens 19 Menschen wurden verwundet. Die militant-islamistischen Taliban bekannten sich zu diesem Anschlag. (dpa/jW)